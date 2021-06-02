Горняк22: Еще несколько алтайских чиновников попали под статью из-за «сиротских» квартир

Дом. Барнаул. Взлетная Фото: Алексей Кучерявых

Уже летом будет ряд новых лиц, которым предъявят обвинения за то, что они не освоили средства, выделенные на жилье сиротам

В июне этого года алтайские следователи обещают предъявить обвинения еще нескольким чиновникам по делу о выдаче квартир детям-сиротам в 2020 году. Об этом сообщил замглавы СУ СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев на пресс-конференции 31 мая. Чиновникам уже внесли представление по этому делу.

По словам Мальцева, у чиновников была возможность реализовать выделенные средства на покупку жилья, однако они этого не сделали.

В феврале алтайские депутаты приняли закон, по которому сироты смогут получать сертификаты на жилье и покупать его сами.

Ранее сообщалось, что сотрудников КГКУ «Региональное жилищное управление» и министерства строительства и ЖКХ Алтайского края подозревают в халатности, связанной с обеспечением жильем детей-сирот. Они смогли освоить около 49 млн рублей из выделенных федеральной властью 1,2 млрд рублей, то есть лишь 4% от финансирования.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в 2020 году в Алтайском крае нуждаются в жилье более 5 тыс. детей-сирот. Еще в марте министр строительства Алтайского края Иван Гилев сообщал, что на покупку квартир детям-сиротам планировали потратить 512 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, и еще свыше 650 млн рублей ожидалось дополнительно.

Власти подчеркивали, что такие деньги освоить будет трудно. В крае строится очень мало жилья формата, который по законодательству подходит для этих закупок. В одном доме допускается покупать не более 20% квартир. Они должны быть с полной отделкой и площадью от 28 до 32 кв. м.

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