Горняк22: Ведущий «Первого канала» Руслан Осташко побывал на форуме «АТР»

На озере Ая в разгаре молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития». Гостем мероприятия стал Руслан Осташко. Он — российский журналист, ведущий программы «Время покажет» «Первого канала», блогер, политолог, создатель и главный редактор издания Politrussia.com, член Совета Фонда развития интернет-инициатив.

Руслан познакомился с выставкой уникальных архивных документов «Без срока давности», которая направлена на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Гость из Москвы выступил с инициативой отправить запрос в международные органы о признании геноцида советского народа, начать сбор подписей граждан в поддержку этой идеи.

– Изначально планировалось, что мы проведём медиасессию о приёмах переписывания истории в современном мире, но ввиду некоторых важных событий повестка поменялась. Согласно международным законам преступления против человечности не имеют срока давности. Мы с вами видим, как во многих странах меняется восприятие итогов Второй мировой войны. Кроме нас никто эту историю не сохранит, — подчеркнул Руслан Осташко.

В рамках встречи прошли прямое включение в эфир программы «Время покажет» «Первого канала» и телемост с участниками Поискового движения Брянской области и узниками концлагеря, которые поделились страшными воспоминаниями о военном времени.

Фото предоставлено пресс-центром форума «АТР»

Алтайская правда