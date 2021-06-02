Горняк22: Алтайский омбудсмен Борис Ларин стал экспертом «АТР»

Борис Ларин – уполномоченный по правам человека в Алтайском крае. Он стал экспертом площадки «Я – профи». Гость рассказал об особенностях своей работы. Выслушал вопросы от ребят.

В частности, поговорили о правовом просвещении молодёжи.

– Мы проводим конкурсы на лучшие работы в сфере прав и свобод человека. Так, 10 курсантов Барнаульского юридического института МВД России, ставшие победителями, получили путёвки на «АТР», – подчеркнул эксперт.

Напомним, различные площадки для участников открыты с утра до вечера. Форум завершится в четверг. В работе задействовано 1,5 тысячи человек из 79 регионов страны.

Алтайская правда