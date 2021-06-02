Горняк22: Дачные поезда запущены в Алтайском крае с 1 июня

Со вторника, 1 июня, в Алтайском крае запущены дополнительные пригородные поезда для дачников. Традиционно в этот период растет пассажиропоток.

По средам, пятницам, субботам и воскресеньям будут курсировать:

– поезд №6388 Барнаул – Баюново (отправление в 18:02, прибытие в 19:17);

– поезд №6387 Баюново – Барнаул (отправление в 20:10, прибытие в 21:25).

По выходным и праздничным дням назначаются следующие поезда:

– №6113 Барнаул – Арбузовка (отправление в 10:55, прибытие в 12:53);

– №6114 Арбузовка – Барнаул (отправление в 18:28, прибытие в 20:36).

Каждый день будет ходить электричка №6022 из Барнаула в Озерки (отправление 19:58, прибытие 21:21), еще одна, №6021, в обратную сторону (отправление 4:34, прибытие 5:56).

Остальные поезда будут курсировать по неизменному расписанию. Подробности можно узнать у «Алтай-Пригород» по телефону: +7 (3852) 29-21-68, а также в кассах.

Барнаул

Алтайская правда