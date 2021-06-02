Горняк22: Что такое эмоциональное выгорание и как с ним бороться

Психолог Алёна Малышева объяснила, что такое эмоциональное выгорание, и что делать, если оно наступило.

Часто это состояние связано с профессиональной деятельностью и сопровождается равнодушием к нарастающим требованиям руководства, избеганием сложных задач, чувством отупения. Так организм пытается адаптироваться в некомфортных условиях и сигнализирует, что нуждается в отдыхе или смене работы, пишет «ФАН».

Человек с эмоциональным выгоранием радуется любой паузе во время трудового дня. Ему кажется, что все дни одинаковые и всё становится бессмысленным. Эти мысли появляются всё чаще, накапливается эмоциональная и физическая усталость, внезапно возникают простудные и другие заболевания, которых раньше не было. Однако полноценно отдохнуть человеку с эмоциональным выгоранием тоже трудно – в свободное время он продолжает думать о работе. Получается замкнутый круг.

Это состояние не является болезнью. Это лишь психологический фактор, он может быть спусковым механизмом для других заболеваний. Часто эмоциональное выгорание путают с депрессией и хронической усталостью. Отличить его может только специалист.

Есть четыре стадии эмоционального выгорания:

На первой человек ощущает подъем, адреналин, сильную увлеченность работой, но не может переключиться на отдых и постоянно думает о делах.

Что делать. Включить в расписание отдых, путешествия, время на семью и друзей, два дня в неделю отдыхать, не обращаясь к работе; работать с убеждениями «Я гораздо больше, чем моя профессия, работа может меняться, а я остаюсь, работа – это еще не все в моей жизни, не я – балерина, а я – личность».

На второй он чувствует эмоциональную усталость, постоянный стресс, становится падким на соленую, сладкую и жирную пищу, может обращаться к алкоголю и курению. Плохо спит, жалуется на головные боли, обострение гастрита или частые ОРВИ.

Что делать. Раз в месяц нужна эмоциональная перезагрузка, например, баня, мини-путешествие, концерт. Раз в год – минимум месяц полноценного отдыха. Следует научиться отслеживать свою усталость, настраивать механизм «устал-отдохни». Подходят медитации, холотропное дыхание, стретчинг или йога, цигун.

На третьей стадии у человека постоянная усталость, частое желание выпить после работы. У тех, кто склонен к психосоматике, могут появляться разные болезни, например, отнимается нога или рука, ухудшается зрение, происходят провалы в памяти.

Что делать. Нужен длительный отпуск, во время которого надо делать абсолютно всё, что хочется, например, вернуться к любимым увлечениям.

На четвертой появляется чувство ненависти к работе, коллегам, заказчикам. Человек становится нелюдимым. Его жизнь рушится не только в профессиональной сфере, но и на личном плане.

Что делать. Придется сменить работу или выбрать другую профессию. На этой стадии люди часто переезжают в деревню, в глушь.

Алтайская правда