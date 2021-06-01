ГОРНЯК22 02.06.2021
Общество

Горняк22: На Алтае определились победители праймериз на выборы в Госдуму в 2021 году

Горняк22
22 часа Ago

Государственная Дума Фото: Фото: duma.gov.ru

Как будет сформирована территориальная группа, решится на съезде партии «Единая Россия» в Москве, который пройдет 19 июня

В алтайском отделении партии «Единая Россия» в понедельник, 31 мая, подвели итоги предварительного голосования. Как рассказал руководитель регисполкома Денис Голобородько на брифинге с журналистами, явка на праймериз составила 228 тыс. избирателей.

По округам

Что касается кандидатов на четырех округах, то здесь ожидаемо победили действующие кандидаты Госдумы от Алтайского края.

На Алтае определились победители праймериз на выборы в Госдуму в 2021 году1 17 мая, 8:19

Кто может пойти от партии власти в депутаты АКЗС — прогноз по спискам праймериз

«Единая Россия», будучи партией власти, претендует на большинство в парламентах, поэтому возможный список ее кандидатов играет важную роль в предвыборных раскладах

На барнаульском одномандатном округе победил действующий депутат Госдумы Даниил Бессарабов с результатом 75%. На втором месте Андрей Щукин (9,61%) и третье место у Андрея Замороко (6,48%).

В бийском одномандатном округе победил с наибольшим количеством голосов Александр Прокопьев, действующий депутат Госдумы – 87,22%, на втором месте депутат барнаульской гордумы Иван Нифонтов (7,19%).

В рубцовском одномандатном округе ожидаемо победил Виктор Зобнев (77%), который сейчас представляет край в Госдуме. Второе место у депутата барнаульской гордумы Сергея Струченко (13%), третье место у Валерия Никеева (9,62%). И четвертый результат показала Кристина Юстус, которая недавно вышла из партии ЛДПР, она набрала чуть более 7% голосов.

На славгородском одномандатном округе победил действующий депутат Госдумы Иван Лоор, он набрал почти 70% (69,28% от числа поголосовавших), на втором месте депутат БГД Иван Огнев (10,77%), на третьем — Виктория Онищенко (9,99%).

Депутаты, кто набрал наибольшее количество голосов, будут выдвинуты кандидатами от «Единой России» на выборы в Госдуму 19 сентября, если только они не снимут свои кандидатуры по собственному желанию.

Общекраевой список

Если говорить о депутатах-списочниках, то здесь было 40 кандидатов и топ-10 на сегодня выглядит так:

  1. спикер АКЗС Александр Романенко – 49%
  2. действующий депутат Госдумы Наталья Кувшинова – 35%,
  3. депутат АКЗС Артем Шамков – 28%,
  4. депутат АКЗС Татьяна Ильюченко – 11,69%,
  5. действующий депутат Госдумы Валерий Елыкомов – 9,9%,
  6. руководитель волонтерской организации Анна Ведлер – 6,53%,
  7. глава алтайского исполкома ОНФ Сергей Войтюк – 6,04%,
  8. победительница конкурса «Главные женщины 2020», член партии «Единая Россия» Ирина Яковенко – 5,17 %,
  9. действующий депутат Госдумы Олег Быков – 4,51%,
  10.  депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко 4,3 %.

Ранее циркулировала информация о том, что в первую тройку могут войти губернатор края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко и известный уроженец Барнаула, военный деятель, генерал-полковник Владимир Шаманов.

Какие из этих мест проходные, пока сказать сложно. Во многом это будет зависеть с кем Алтайский край пойдет на выборы. В 2016 году в одну тергруппу входили два Алтая, Кемеровская и Томская области. В списке было 14 человек – представители всех регионов, от Алтайского края только пять.

Тогда наш регион набрал наименьшее число голосов в поддержку «Единой России». Но благодаря тому, что Кемеровская область показала один из лучших результатов в стране, удалось «вытянуть» почти весь список.

Как будет сформирована тергруппа на выборах 2021 года, решит съезд ЕР, который пройдет 19 июня.

ТОЛК

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