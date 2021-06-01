Горняк22: Российский кинокритик перечислил лучшие зарубежные сериалы

Кино. Сериал Фото: pixabay.com

Выбор сериала на вечер может обернуться серьезными муками из-за большого количества вариантов, поэтому кинокритик Алексей Двоеглазов составил список лучших зарубежных сериалов

Кинокритик Алексей Двоеглазов поделился списком своих любимых сериалов с начала 90-х, сообщает «Слово и Дело».

По его мнению, киноманам стоит обратить внимание на «Твин Пикс» от режиссёра Дэвида Линча. Действие разворачивается в вымышленном городе Твин Пикс, в который направляется агент ФБР Дейл Купер, чтобы расследовать загадочное убийство Лоры Палмер.

«Если хочется убежать от реальности, очутиться в мире сюрреализма, где белое не значит белое, а черное лишь оттеняет темноту человеческого разума, то добро пожаловать в Твин Пикс», – пишут фанаты сериала.

Другой сериал, который, по словам эксперта, несомненно стоит посмотреть, это «Во все тяжкие» (2008). В центре сюжета – учитель химии Уолтер Уайт, у которого обнаруживают смертельное заболевание. Чтобы обеспечить близким достойное существование после своей смерти – Уолтер берется за изготовление наркотических средств.

В список своих фаворитов критик также добавил сериал «Лучше звоните Солу». Это приквел «Во все тяжкие», в котором раскрывается история мелкого адвоката, жулика Джимми Макгилла, который превращается в циничного юриста Сола Гудмана

«Ни один рейтинг лучших сериалов не может обойтись без «Игры Престолов». Этот сериал не нуждается в представлении, его называют лучшим сериалом современности. Сюжет сериала сложен и запутан, но основан на произведении Джорджа Мартина «Песнь Льда и пламени»», – рассказал кинокритик.

По словам эксперта, любителям качественных сериалов нельзя пройти мимо «Фарго», каждый сезон которого представляет собой отдельную историю, связанную с другими. Криминальный сюжет в ленте раскрывается в ироничном ключе. Сериал сразу же взял несколько престижных кинопремий – «Эмми» и «Золотой Глобус» – и заслужил любовь зрителей.

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