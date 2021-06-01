Горняк22: Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Алтайском крае

Дети. Лето Фото: Pixabay

Июнь в Алтайском крае в этом году будет теплым и дождливым. Такой предварительный прогноз дали российские синоптики на первый летний месяц

В Алтайском крае в июне ожидается большое количество осадков, сообщает Росгидрометцентр. Синоптики рассказали, что в этом месяце, скорее всего, будет избыток дождей.

Также погода затронет и другие регионы Сибири – в частности, Новосибирскую область. И, напротив, дефицит дождей будет на севере Иркутской области и на юге Якутии.

Температура выше нормы ждет жителей Кемеровской, Томской областей и Красноярского края. В Алтайском крае температура будет в пределах нормы.

Напомним, ранее синоптики пообещали аномальную жару в Западной Сибири.

ТОЛК