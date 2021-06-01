Горняк22: Самым «богатым» ректором среди алтайских вузов оказалась председатель БГД

Спикер гордумы Галина Буевич Фото: Виталий Барабаш

Ректоры вузов отчитались о своих доходах. Однако больше всех заработал президент АлтГУ, который управляет вузом, но не является ректором

Руководители ведущих алтайских вузов отчитались о своих доходах за год. Так, самым богатым ректором оказалась председатель Барнаульской гордумы и глава АлтГИК Галина Буевич, ее доход составил 4,2 млн рублей, муж заработал 1,3 млн, сообщает «Банкфакс».

В собственности у Буевич находится квартира на 37,1 кв. м.,1/3 доля в квартире площадью 68,1 кв. м. Еще одной третью в той же квартире владеет муж. Также ему лично принадлежит земельный участок площадью 1491 «квадратов» и жилой дом площадью 40 «квадратов». Также у супруга в собственности Hyundai Santa Fe и прицеп.

На втором месте расположился ректор АлтГУ Сергей Бочаров с заработком в 3,2 млн рублей. Супруга его заработала 521, 6 тыс.рублей, а один из двух несовершеннолетних детей получил за год 4 тыс. рублей. Лично ректору принадлежит гараж и погреб. А вместе с супругой у них есть квартира в 40,5 кв. м., еще в трех он имеет только доли. В семье две машины: Toyota Kluger V и Toyota Ist.

Недавно избранная ректор АлтГМУ Ирина Шереметьева задекларировала доход в размере 2,8 млн рублей. Кроме того, она владеет земельным участком площадью 667 кв. м, жилым домом на 454,7 «квадрата», квартирой на 114,7 кв. м, нежилым помещением площадью 121 кв. м и гаражом. Также у ректора имеется автомобиль BMW X6 xDrive 50i.

Доходы ректора АлтГПУ Ирины Лазаренко составили 2,5 млн рублей. Из имущества у нее квартира площадью 37,4 кв. м и 3/8 доли в квартире площадью 80,2 кв. м. У нее также имеется автомобиль Nissan Qashqai.

Ректор АлтГАУ Николай Колпаков отчитался о доходах в 2,3 млн рублей за 2020 год. Ему принадлежит земля площадью 1030 кв. м и нежилое помещение на 3,4 «квадрата». Вместе с супругой у них в собственности значится квартира площадью 69 кв. м. и по 1/3 доли в квартире на 98,4 кв. м. Колпаков также владеет автомобилем Hyundai Santa Fe.

Руководитель АлтГТУ Андрей Марков в декларации указал доход в 2,6 млн рублей, а его жена – 1,171 млн рублей. В общей совместной собственности у него с супругой находятся гараж и квартира площадью 67,4 кв. м. Также руководителю вуза принадлежит 1/6 доля в квартире на 46,9 «квадратов», а его супруга лично владеет землей площадью 1040 кв. м. Из транспортных средств у ректора есть автомобиль Toyota RAV4.

Однако всех их обогнал президент АлтГУ Сергей Землюков, он задекларировал доход в 6,6 млн рублей, что почти 560 тыс. рублей в месяц. Также в его собственности имеется участок на 1 тыс. кв. м, еще один на 2 тысячи кв. м он делит с супругой. У Землюкова два дома на 317,7 и 370,6 «квадратов», квартира на 55,1 кв. м (общая долевая, 4/9 доли в собственности), совместный с женой гараж на 85 кв. м и баня на 64 кв. м. Супруга за год заработала 3,2 млн рублей, в ее собственности есть Toyota Land Cruiser Prado. Сам он транспортными средствами не владеет.

Ранее министры края и заместители губернатора также отчитались о своих доходах.

ТОЛК