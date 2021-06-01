Горняк22: В российских школах начинается основной период сдачи ЕГЭ

Экзамен Фото: pixabay.com

По подсчетам Рособрнадзора, 31 мая ЕГЭ по трем предметам суммарно пишут 184 тысячи выпускников, для которых задействовано более 3,7 тысячи экзаменационных пунктов

31 мая в России начинается основной период сдачи Единого государственного экзамена для одиннадцатиклассников. В этот день выпускники напишут экзамены по литературе, географии и химии, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В 2021 году ЕГЭ по химии сдают около 104 тысяч человек, экзамен по литературе напишут 60 тысяч выпускников, а по географии — 20 тысяч школьников. Результаты своих экзаменов они смогут узнать не позднее 17 июня.

Ранее в ведомстве заявили, что всего в этом году ЕГЭ будут писать более 724 тысяч человек, из них почти 630 тысяч – выпускники этого года. По решению Рособрнадзора и Минпросвещения в 2021 году ЕГЭ сдают только выпускники, планирующие поступать в вуз.

Кроме того, в Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ пройдет с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, но без требований обязательной вакцинации для организаторов и участников. Кроме того, после стрельбы в гимназии в Казани, во всех пунктах сдачи экзаменов будут усилены меры безопасности.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила высокий уровень организации ЕГЭ на Алтае. Вице-премьер также назвала Орловскую и Ленинградскую области лидерами по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ в 2020 году.

ТОЛК