Горняк22: Почти 5 тысяч жителей Алтайского края пострадали от укуса клеща в этом году

Клещ Фото: pexels.com

Специалисты регионального Роспотребнадзора заявляют, что в настоящее время в Алтайском крае наблюдается пик активности клещей

В Алтайском крае с начала сезона активности клещей в поликлиники обратились 4 763 человека, что почти на 2 тыс. человек меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Среди жителей Барнаула клещей «поймали» 1426 человек, среди них 304 – дети до 14 лет.

Также среди тех, кто пострадал от укусов, зарегистрировано 98 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, девять случаев клещевого вирусного энцефалита и три случая иксодового клещевого боррелиоза.

При исследовании клещей, в 4% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 12,4% клещей – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Всем, кого укусил зараженный клещ, провели необходимое лечение.

Ранее «Толк» писал, куда сдать клеща на исследование в Алтайском крае и сколько это стоит.

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