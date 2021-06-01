Горняк22: В алтайском райцентре установили памятник Ленину
Открытие памятника Ленину Фото: instagram.com/prusakovamaria83/
На территории Алтайского края много памятников Ленину, однако новые объекты давно уже нигде не устанавливают. Это событие можно назвать беспрецедентным
В селе Мамонтово Алтайского края поставили памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину, сообщила первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ и руководитель фракции в АКЗС Мария Прусакова на своей странице в Instagram.
Она отметила, что это событие не имеет аналогов на территории всей страны за постсоветский период.
Памятник установили силами коммунистов и их сторонников.
«К сожалению, в современной истории все чаще на волне антисоветизма власти памятники Ленину пытаются убрать», – написала она.
Ранее сообщалось, что в Бийске выставили на продажу советский барельеф Ленина.