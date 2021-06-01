Горняк22: Завершилось онлайн голосование за объекты благоустройства 2022 года в Алтайском крае

В России, и в том числе в Алтайском крае с 26 апреля по 30 мая шло интернет-голосование за объекты благоустройства 2022 года. Накануне оно завершилось.

Напомним, общественные места будут приведены в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нашем регионе участвовали 90 объектов в 8 городах: Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде и Камне-на-Оби. В итоге будет выбрано 15 территорий, сообщает краевой Минстрой.

По предварительным данным, в упомянутых населенных пунктах участвовали более 80 тыс. человек. Сейчас федеральное ведомство подсчитывает голоса.

Фото: sgd22.ru

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Алтайская правда