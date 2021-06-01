Горняк22: Почти ежедневно в краевую клиническую больницу поступают пациенты, пострадавшие в ДТП

Только за сегодняшний день в Алтайском крае произошло два трагических ДТП, в которых погибли 8 человек. И, как рассказали в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, сюда практически ежедневно поступают пациенты с автодорожными травмами.

По словам главврача краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Андрея Макина, сегодня в реанимации лежат 6 человек с травмами, полученными в результате ДТП. Три женщины находятся в тяжелом состоянии. Одной из них сделана операция на позвоночнике, другим предстоит оперативное вмешательство разной степени сложности.

Остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказано необходимо лечение.

Пострадавшие с травмами, полученными с ДТП, поступает практически каждый день, и это настораживает, отметил главврач. Травматологическое отделение и реанимация перегружены, и там находятся преимущественно пациенты с автодорожными травмами.

Андрей Макин призвал как водителей, так и пешеходов быть внимательнее на дорогах.

ДТП

Алтайская правда