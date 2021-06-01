Горняк22: Как жителям Алтайского края переступить черту бедности

Далеко не все жители Алтайского края имеют доход выше прожиточного минимума. Есть и те, кто находится за чертой бедности. Но они очень хотят ее переступить.

Путь наверх

Бывает, что и нужно-то совсем чуть-чуть, чтобы встать на ноги, но где взять на это средства? Хороший выход из затруднительного материального положения – социальный контракт.

– Суть технологии социального контракта заключается в том, что органы социальной защиты предлагают малоимущим семьям материальную поддержку, – объясняет заместитель начальника управления социальной защиты населения по Рубцовску и Рубцовскому району Оксана Ивахненко. – Основное условие: семья или человек должны сами активно действовать.

Для каждой семьи разрабатывается программа социальной адаптации. А семья в свою очередь берет обязательство выполнить каждый ее пункт.

Куда обратился, там и пригодился

В текущем году управлением заключено уже 76 социальных контрактов. Анна Боброва получила образование по специальности «Финансы и кредит», но по профессии не устроилась. Ушла в декрет, затем работала в магазине. Доход получался меньше прожиточного минимума. Рассказывает, что о существовании соцконтрактов узнала из социальных сетей. Но чтобы трудоустроиться, нужна востребованная профессия.

В управлении соцзащиты предложили пройти обучение по специальности «социальная работа» и оформить соцконтракт. С января по декабрь ей оказывалась ежемесячная поддержка в размере 10 837 рублей. Деньги нужны были на оплату Интернета, сотовой связи, поездок, курсов повышения квалификации, медкомиссии.

Сейчас Анна трудится специалистом отдела по социальной работе.

Весной прошлого года озадачилась проблемой трудоустройства и Маргарита Строганова. Ребенок пошел в детский сад, и женщина начала активные поиски. Трудностей добавила пандемия коронавируса, из-за которой работу найти оказалось еще сложнее. Многие предприятия остановились.

Соцконтракт дал ей материальную поддержку в виде ежемесячного пособия и помощь в поисках работы. Работники управления рассказали, как встать на учет в центре занятости населения, как правильно оформить резюме. Одно из них она отправила в кадровую службу соцзащиты. Его рассмотрели и пригласили на должность специалиста по организации и установлению выплат социального характера.

– Соцконтракт – очень хорошая форма социальной поддержки населения, – говорит Маргарита. – И я рекомендую его тем, кто нуждается в материальной помощи, а также трудоустройстве.

Пособие на подсобное

У многодетной семьи Гужвиных из села Романовка контракт на ведение личного подсобного хозяйства.

Глава семьи Сергей трудится истопником в местном ФАПе. Устраивается на отопительный период, после его завершения приходится увольняться и регистрироваться в качестве безработного в службе занятости. Надежда занимается воспитанием четверых детей и личным подсобным хозяйством.

Несмотря на всевозможные меры поддержки многодетных семей, всё равно с трудом удается сводить концы с концами. Когда Гужвины узнали о существовании социальных контрактов, решили, что это их шанс выбраться из бедности.

Надежда рассказала, что в заключении соцконтракта на ЛПХ ничего сложного нет: нужно собрать пакет документов, зарегистрироваться в налоговой инспекции в качестве самозанятого гражданина и затем четко отчитываться в управлении соцзащиты о реализации мероприятий контракта. Он заключен на год.

Семья получила в качестве государственной помощи 60 тысяч рублей. На эти деньги сразу же купили еще одну корову. Теперь их в хозяйстве три, и каждая в этом году принесла по теленку. Благодаря ЛПХ на столе всегда есть мясо, молочные продукты, овощи. Для животных на огороде тоже выращивают витамины: тыкву, свеклу, кабачки. А главное, повышается доход.

Преодоление трудностей

Соцконтракт помог преодолеть сложную жизненную ситуацию Сергею Гнилицкому. Год назад он оказался без работы, несмотря на двойное образование. У него специальности «автомобиле- и тракторостроение» и «педагог-психолог». Супруга находилась в декретном отпуске. Денег катастрофически не хватало.

Глава семьи понимал, что трудности временные, но жить-то нужно сейчас. Социальный контракт был заключен на год. Ежемесячно производились выплаты по 10 837 рублей. Деньги пригодились на оплату детского сада, коммунальных услуг, приобретение товаров первой необходимости: продуктов, одежды. Жизнь стала налаживаться.

В апреле минувшего года Сергею Гнилицкому предложили должность директора Ракитовской школы. Доход возрос. Затем супруга вышла на работу. На каждого члена семьи сумма стала выходить больше прожиточного минимума. И в октябре контракт был прекращен: семья преодолела трудную ситуацию.

– Программа соцконтракта нужная и полезная, особенно для сельчан, – считает он. – В сельской местности сложно трудоустроиться. У кого-то нет образования, другие просто остались без работы. В жизни бывают всякие ситуации. Почему бы не воспользоваться помощью государства?

Практика показывает, что соцконтракт – действенный способ преодоления бедности. Главное, не сидеть сложа руки, а стремиться улучшить свою жизнь.

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Рубцовский район

Алтайская правда