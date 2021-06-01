Горняк22: Инспекция гостехнадзора Алтайского края ждет решение прокуратуры о проверке аттракционов

31 мая инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алтайского края передала в прокуратуру заявления. В нем оно просит согласовать внеплановые выездные проверки индивидуальных предпринимателей, предоставляющие доступ на аттракционы в Барнауле.

Ответ прокуратура должна дать завтра, 1 июня. В случае положительного решения предпринимателей необходимо будет известить за сутки о проведении внеплановой проверки. В первую очередь, планируется проверить надувные, а затем пружинные батуты.

Руководитель инспекции Александр Фунтиков еще раз напомнил, что в соответствии с законодательством все аттракционы, в том числе и батуты, подлежат государственной регистрации. Однако правилами предусмотрена отсрочка регистрации некоторых видов аттракционов до апреля 2022 года, а батутов — до октября 2022 года. В связи с этим на сегодняшний день в крае нет зарегистрированных аттракционов, сообщает пресс-служба губернатора края.

Предприниматели могут пройти добровольную регистрацию до наступления указанного срока, чтобы потребитель не сомневался в безопасности аттракциона. Однако и без регистрации у предпринимателя должны быть эксплуатационные документы на батут, которые он должен предоставлять по требованию.

Александр Фунтиков советует родителям запрашивать данные документы, а при их отсутствии отказаться от посещения батута.

Руководитель инспекции просит сообщать обо всех батутах, на которые не смогли предъявить документы. Телефоны горячей линии инспекции — 8 (3852) 35–36–95, 35–36–46.

Таким образом, при отсутствии обязательной регистрации аттракциона до 2022 года инспекция сможет сформировать их реестр и работать в плановом порядке.

Барнаул

Алтайская правда