Горняк22: Грибной сезон в Алтайском крае начался неудачно

Этот грибной сезон начался неудачно. Сморчки почему-то прямо на корню сохнут, хотя они и растут в низинах, во влажных логах. Но на автомагистралях встречаются продавцы, предлагающие приезжим прошлогодние трофеи своей тихой охоты, и желающие могут их попробовать.

«Пока покупателей мало, ждем, когда туристы поедут», – говорит торгующий грибами и прочими дарами природы Николай. Пол-литровую баночку маринованных мелких груздей он готов уступить за 500 рублей. Груздочки как на подбор, так и просятся в рот.

Грибы этот житель станции Озерки собирает всей семьей. Летом торгует свежими, а весной и осенью маринованными и солеными. Это и есть основной источник заработка, так как в деревне работы мало и она низкооплачиваемая. На грибах можно больше заработать. Хотя и не разбогатеешь. «Нива», на которой Николай ездит в лес, уже порядком износилась. «А лучше купить нет возможности. В основном на желудок работаешь», – печально улыбается профессиональный грибник.

Грибы у Николая покупают даже односельчане: не всякий же знает в лесу места, а он свои не выдает. Да и как их расскажешь?! В прошлом году собирал в окрестностях Ларичихи, а там лес большой.

На придорожном базарчике власти разрешают торговать местным жителям бесплатно. Сейчас свободных ларьков много – приезжай и торгуй, но желающих мало. На трассе лучше продажи идут. «Нас тут из-за заправки не видно с дороги. Раньше плакат стоял, его убрали. А мы и потребовать не можем», – возмущается соседка Николая Ирина, раскладывая свой товар.

Алтайская правда