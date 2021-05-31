Горняк22: Селяне Алтайского края возмущены обрушением закупочных цен на молоко

Молоко Фото: pixabay.com

Жители алтайских сел, занимающиеся ведением подсобного хозяйства, утверждают, что закупочная цена на молоко снизилась с 28-26 рублей до 19 рублей за литр

Жители нескольких алтайских сел сообщают о резком обвале закупочной цены на сырое молоко. Люди сетует, что для многих – это единственный источник дохода, а ситуация, которая складывается на сегодняшний день, ставит их в тупик. Районные власти пока только обещают провести совещания по этой проблеме. Руководство «Барнаульского молочного комбината» объясняет положение дел законами рынка.

«Сложим зубы на полку»

Один из жителей Новичихинского района сдает молоко не первый год. Мужчина попросил не публиковать его фамилию, поскольку опасается, что его начнут преследовать, как это уже, по его словам, бывало.

30 марта, 14:05

В российских магазинах ожидают резкий рост цен на молоко

Если сроки по введению дополнительного сбора не перенесут, то это приведет к увеличению себестоимости. Предприниматели предполагают, что цены на молоко вырастут на 10-15%

Собеседник рассказал, что «Барнаульский молочный комбинат» (БМК) и пять предпринимателей, которые напрямую закупают молоко у населения, ранее зафиксировали цену 26-28 рублей за литр в зависимости от объемов.

Также он добавил, что на протяжении прошедшей недели с 24 по 28 мая цену снизили до 19 рублей за литр, причем сделали это задним числом.

Иными словами, люди продолжали сдавать молоко, полагая, что его принимают по 26 рублей, а на самом деле его брали уже по заниженной стоимости, говорит собеседник.

Загвоздка состоит в том, что перекупщики сначала забирают молоко у населения, а уже потом – раз в 15 дней — производят расчеты.

«У меня трое детей. Работать в селе негде. Живем за счет молока. С такой ценой, которую нам сейчас выдвигают, мы все сложим зубы на полку», – заявил житель Новичихи.

Также он добавил, что из-за постоянно растущих цен на корма ему уже пришлось сократить поголовье. Раньше у него было 12 дойных коров, сейчас осталось только семь, но и они дают от 150 литров молока в сутки.

Планируют совещание

Мужчина рассказал «Толку», что он вместе с другими жителями села обращался с этой проблемой в районную администрацию, но пока никакой практической пользы от этого похода люди не получили.

Единственное, что им удалось выяснить, – молоко у них принимает якобы некая Юлия Пирогова. Представитель администрации Новичихинского района звонил ей в присутствии жителей, но та сообщила, что никакого отношения к закупу молока не имеет.

В тот же день выяснилось, что ИП оформлено на якобы на Данила Самохвалова, а тот, по словам сдатчика молока, оказался 19-летним студентом и по факту закупом молока не занимается.

До Юлии Пироговой «Толку» дозвониться не удалось. Начальник отдела земледелия управления сельского хозяйства района Дмитрий Неверов подтвердил, что жители обращались в администрацию по поводу снижения закупочной цены на молоко, и по этому вопросу на 31 мая намечено совещание.

«Каждые 15 дней снижается цена на молоко. Мы приглашаем на это совещание приемщиков. Будут присутствовать жители. Больше пока сказать по этому вопросу нечего», – заявил Неверов.

Объемы растут – потребление снижается

Председатель Совета директоров «Барнаульского молочного комбината» Гарри Шония объяснил «Толку», что снижение закупочной цены на молоко продиктовано исключительно законами рынка:

«Традиционно в летний период снижается цена на молоко. Если в зимний период отдельный поставщик везет 100 литров, летом объем доходит до 300 литров. Предполагаю, что в ближайшие 10-15 дней закупочная цена на молоко снизится до 20 рублей, большего снижения не прогнозируется».

Собеседник добавил, что на фоне растущих объемов молока на рынке летом всегда снижается его потребление.

Шония заметил, что в прошлом году на этот же период времени закупочная цена на молоко составляла 17-18 рублей за литр. Также он добавил, что новый рост цены ожидается осенью, что напрямую связано с сезонностью.

По данным «Толка», помимо Новичихинского района, жалобы на резкое снижение закупочной цены на молоко поступают из Волчихинского, Егорьевского, Поспелихинского, Рубцовского и Шипуновского районов.

Напомним, в ноябре 2020 года специалисты алтайской Федеральной антимонопольной службы установили факт сговора между «Барнаульским молочным комбинатом», компанией «Агротрейд-Катунь» из Михайловского района и томским «СМК», которые договорились о снижении закупочной цены на молоко у фермеров в Курьинском районе.

С января по май 2020 года скупщики искусственно занижали закупочную цену молока – с 21 до 17 рублей за литр. Это происходило одновременно, а у владельцев подсобных хозяйств не оставалось выбора, кроме как сдавать сырье по невыгодной для них цене.

В июле 2020 года похожая ситуация произошла в Рубцовском районе. Тогда УФАС уличила в сговоре «Барнаульский молочный комбинат», барнаульскую компанию «Молочные реки Алтая» и ИП Бортниковой из Змеиногорского района. С 1 мая закупщики установили цены на одном уровне – 19 рублей за литр, а в дальнейшем синхронно снижали их до 15 рублей к концу месяца.

Еще раньше алтайское УФАС возбуждало дело в отношении закупщиков в Краснощековском районе.

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