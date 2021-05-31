Горняк22: Россияне назвали причины для отказа заводить детей

Дети. Лето Фото: Pixabay

Исследование проходило два дня подряд по репрезентативной выборке среди одной тысячи совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек

Проблемы с финансами и жильем стали основными причинами для отказа заводить детей. Данные опроса банка «Открытие» публикует РИА «Новости».

Так, на нехватку средств пожаловались 23% женщин и 27% мужчин, на дефицит жилплощади – 16% респондентов женского пола и 15% мужского. По 10 и 14% соответственно заявили, что у них для этого нет партнера.

37% женщин и 29% мужчин заявили, что не планируют больше заводить детей ни при каких условиях.

ТОЛК