Горняк22: Число умерших от COVID-19 в России обновило двухмесячный рекорд

Диагностический центр Алтайского края Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

На фоне сокращения количество активных случаев заболевания по стране за неделю в Москве этот показатель растет, за неделю достигнув 96 708

Число умерших от COVID-19 в России на этой неделе оказалось максимальным за последние два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Так, с 24 по 30 мая умерли 2 680 человек – максимум с конца марта, когда было зарегистрировано 2 611 смертей.

За последнюю неделю в стране выявили 61 937 новых случаев заражения на 1,1% больше, чем за предыдущий отрезок времени. При этом упало число выздоровевших – 60 108 против 61 689 с 17 по 23 мая.

На фоне сокращения количество активных случаев заболевания по стране за неделю в Москве этот показатель растет, за неделю достигнув 96 708 – максимума с 1 февраля.

Ранее «Толк» сообщил о том, что число инфицированных COVID-19 в Алтайском крае за сутки увеличилось на 60 человек.

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