Горняк22: В Барнауле кипяток затопил подъезд жилой десятиэтажки

Лопнувшая труба Фото: pixabay.com

На кадрах с места происшествия видно, что густой пар заполнил подъезд дома, горячая вода стекает по пролетам и с крыльца на улицу

В жилой десятиэтажке Барнаула прорвало трубы с горячей водой. Об этом «Толку» сообщили жильцы дома.

Инцидент произошел днем 8 декабря по адресу: улица 6-я Нагорная, 15е. По словам людей, порыв случился в четвертом подъезде. Труба лопнула возле мусоропровода между первым и вторым этажами.

В многоквартирнике преимущественно живут семьи медиков из расположенной рядом краевой клинической больницы. Они говорят, что подобная авария происходит здесь уже не первый раз. Дом полностью был сдан в 2017 году, якобы находится на балансе Регионального жилищного управления, его обслуживает управляющая компания «Возрождение».

В начале ноября вода затопила несколько этажей барнаульской жилой новостройки.

ТОЛК