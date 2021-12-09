Горняк22: В Барнауле двое суток ищут 14-летнюю девочку-подростка

Волонтеры Фото: Лиза Алерт

О местонахождении школьницы, которая ушла из дома, захватив рюкзак, не известно с вечера понедельника. На поиски пропавшей брошены силы волонтеров

В Барнауле волонтеры развернули поиски пропавшей 14-летней девочки. Ориентировку на нее разместил на своих страницах в соцсетях поисковый отряд «Лиза Алерт – Алтайский край».

Известно, что девочка ушла из дома еще вечером 6 декабря. С собой у нее был рюкзак.

Ориентировка на пропавшую Фото: «Лиза Алерт»

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае девять пропавших в ноябре людей до сих пор не найдены.

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