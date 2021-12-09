ГОРНЯК22 09.12.2021
Общество

Горняк22: Почти 200 человек обратились в травмпункт Бийска после падения на гололеде

Горняк22
3 часа Ago

Травмпункт Фото: pixabay.com

Чиновники ежедневно отчитываются о тоннах высыпанного на улицах песка, однако, по словам местных жителей, ходить по тротуарам даже на центральных улицах города по-прежнему сложно

В Бийске из-за гололеда за неделю пострадало почти 200 человек. Об этом сообщает газета «Бийский рабочий».

Из них 16 пострадавших получили травмы на пешеходным переходах, 70 – во дворах жилых домов.

20 горожанам потребовалась госпитализация.

Ранее врач рассказал, как правильно ходить и падать при гололеде.

ТОЛК

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