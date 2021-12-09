Горняк22: Почти 200 человек обратились в травмпункт Бийска после падения на гололеде
Травмпункт Фото: pixabay.com
Чиновники ежедневно отчитываются о тоннах высыпанного на улицах песка, однако, по словам местных жителей, ходить по тротуарам даже на центральных улицах города по-прежнему сложно
В Бийске из-за гололеда за неделю пострадало почти 200 человек. Об этом сообщает газета «Бийский рабочий».
Из них 16 пострадавших получили травмы на пешеходным переходах, 70 – во дворах жилых домов.
20 горожанам потребовалась госпитализация.
Ранее врач рассказал, как правильно ходить и падать при гололеде.