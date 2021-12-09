Горняк22: Почти две тысячи жителей Рубцовска остались без тепла из-за аварии
Фонтан из-под земли Фото: Барнаул22
Занятия в детских садах отменяться не будут, т.к. температура в помещениях выше средне допустимой нормы (+23,+25 градусов).
В Рубцовске почти двум тысячам человек ограничили подачу тепла из-за коммунальной аварии. Об этом 8 декабря сообщила администрация города.
По данным властей, отключение произошло днем в связи с работами на теплотрассе по проспекту Ленина, 35 (диаметр трубы 219 мм).
Под ограничение попали 12 многоквартирных домов (1920 человек, в том числе 384 ребенка) и два детских сада.
Последствия аварии устраняют специалисты «РТЭК. Ориентировочное завершение работ – 19.30 среды.
Ранее власти Барнаула заявили, что порыв теплосети не связан со сносом аварийного дома.