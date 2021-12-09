Горняк22: Барнаульского чиновника судят за гибель пенсионера под упавшим деревом

Упавшее дерево Фото: мэрия Барнаула

Трагический инцидент произошел минувшей весной на Павловском тракте — старый ствол рухнул у жилой девятиэтажки рядом со школой

В Барнауле передали в суд материалы уголовного дела по факту гибели пенсионера под упавшим деревом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В халатности обвиняют 35-летнего главного специалиста отдела благоустройства и озеленения Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

По данным следствия, чиновник, вопреки своим обязанностям, не обеспечил вырубку ветхого дерева, в результате 11 апреля сухостой рухнул на голову 59-летнего прохожего. От полученных травм мужчина умер на месте.

Родственники погибшего горожанина также требуют взыскать с обвиняемого по гражданскому иску свыше 360 тысяч рублей.

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