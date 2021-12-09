Горняк22: Спортивный квартал с жилым домом и храмом построят в Барнауле к 2025 году

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

В Барнауле появится квартал с одним многоквартирным домом, несколькими спорткомплексами, гостиницей и храмом. Проект планировки проходит общественные обсуждения

В Барнауле разработали новый проект планировки квартала 2043 (в коттеджном поселке Солнечная Поляна). Сейчас он проходит общественные обсуждения, которые продлятся до 24 декабря. Территория занимает 7,6 га. Два объекта здесь уже возводят, три готовы, еще шесть пока в разработке. Работы ведут разные инвесторы.

Для проживания

Участок расположен в границах улиц Геодезическая, Жасминная, Солнечная Поляна и Багряная. С двух сторон он граничит с коттеджами поселка Солнечная Поляна, с третьей к нему примыкает заросший пустырь, отделяющий от Павловского тракта, с четвертой – высотная застройка ЖК «Лапландия» и «Шотландия». Ожидается, что полностью квартал 2043 застроят до 2025 года.

Документацию подготовила компания «АльфА-ПроекТ» на основании договора с фирмой «Золотой Глобус». Согласно ей, на пересечении улиц Геодезической и Жасминной разместится один угловой жилой дом в три этажа. Он будет выполнен по специальному проекту.

Кто займется строительством, пока не сообщается. Известно, что в доме появится 54 квартиры, в которых смогут проживать 140 человек.

Проект квартала на Солнечной Поляне Фото: Владимир Золотов

Далее вдоль ул. Геодезической планируется одноэтажный гаражный комплекс на 40 боксов. За ним – необычная трехзвездочная гостиница. Это комплекс коттеджей: шесть трехэтажных для проживания и четырехуровневый административный. Общее число номеров – 54. Дома объединит общий дворик и переходы между корпусами. На территории – парковка на 29 мест. Проект уже утвердили в прошлом году на градосовете.

05 августа, 15:51

Жилой квартал с парком и открытым бассейном хотят построить в Барнауле

Собственник «Строительной инициативы» Юрий Гатилов планирует работать в барнаульском квартале 2035, где будет парк, открытый бассейн и жилые высотки на месте снесенных объектов

Для спорта

За этим комплексом встанут два небольших административных здания-близнеца, которые также утвердили на градосовете и выдали разрешения на строительство. В одном из них планируют обустроить теннисный корт, назначение другого пока не известно. На углу ул. Солнечная Поляна и ул. Багряной появится храм Святой Троицы, который уже начали возводить.

За ним вдоль ул. Солнечная Поляна строят двухэтажный спортивный центр единоборств, далее идет физкультурно-оздоровительный комплекс (крытый каток), который уже ввели в эксплуатацию. У него запланирована еще и вторая очередь – на пересечении с ул. Жасминной. Это будет двухэтажное здание со своей гостиницей для приезжающих на соревнования спортсменов, следует из документации фирмы «Альфа-ПроекТ».

Интересно, что на этом участке с адресом ул. Жасминная, 3а, минувшим летом заработал пляжный клуб Pool Side с комплексом открытых бассейнов, волейбольной площадкой, детской игровой зоной и ресторанами.

Планировка квартала 2043 в Барнауле Фото: «Альфа-ПроекТ»

Планируется также озеленение и благоустройство всего квартала 2043. В частности, разработчики предлагают сохранить ветрозащитные насаждения и дополнить новыми деревьями, кустарниками, газонами. Объекты будут обслуживать своя котельная и трансформаторная подстанция, которые здесь уже построили. Предусмотрены и открытые парковки по периметру микрорайона. В общей сложности – 330 штук.

Ранее «Толк» сообщал о планировке данной территории, заказчиком которой выступал «Барнаулкапстрой». Он взялся за освоение еще несколько лет назад, но теперь эта концепция изменилась. Количество жилых домов сократили до одного, скорректирована конфигурация некоторых зданий, добавились парковки. Также в новом варианте специалисты детализировали проект с учетом уже измененных параметров и нагрузок.

ТОЛК