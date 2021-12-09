Горняк22: Что за тест на ревность, который стал популярным в TikTok

Девушка. Телефон. Смартфон Фото: Kirill Averianov с сайта Pixabay

В социальных сетях набирает популярность тест «Насколько вы ревнивы». Он поможет оценить парням и девушкам уровень их ревности в процентах

Ревность – опасное чувство, которое основано на кажущемся недостатке любви и внимания от своего партнера. Оно является показателем низкой самооценки, чувства страха и неуверенности.

Тест «Насколько вы ревнивы» состоит из 13 вопросов с тремя выборами ответа. В завершение сервис показывает процент ревности человека и дает несколько советов о том, что с этим результатом нужно сделать.

Также разработчики лично для каждого человека рекомендуют книгу по психологии отношений и какие-либо курсы или консультации, если они необходимы по итогу теста.

Выяснить, насколько человек ревнив в процентах, можно здесь.

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