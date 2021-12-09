Горняк22: Изгнать или привлечь негатив: зачем в XXI веке все еще сыпят соль на порог

Соль Фото: Pexels

В народных приметах соль – прямо-таки универсальное средство. С ее помощью наводят и снимают порчу, изгоняют злых духов, защищают дом от негатива. А еще ею иногда посыпают порог. Разбираемся зачем

Зачем сыпать соль на порог

Люди, которые верят в магические свойства соли, посыпают ею порог дома, чтобы избавиться от негатива. В частности, соль сыпят на порог после прихода в гости недоброжелателя.

Зачем сыпят соль на порог

По народным приметам, рассыпав соль на порог обидчика, можно вернуть ему весь негатив. Кроме того, так наводят порчу. В Сети рекомендуют не трогать эту соль, не переступать через нее, а смести и избавиться.

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