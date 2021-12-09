ГОРНЯК22 09.12.2021
Общество

Горняк22: Алтайский край получит 2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Горняк22
3 часа Ago

Больница Фото: pixabay.com

Размер материальной помощи регионам в российском правительстве рассчитали, учитывая численность населения субъектов и другие факторы

Алтайскому краю выделят более 2 млрд рублей на борьбу с пандемией коронавируса – больше всех среди сибирских регионов, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Федеральные средства позволят повысить запас прочности системы здравоохранения в регионе, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь.

«Сейчас очень важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом регионе стабильно работали при любом развитии событий», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Всего в российские регионы из резервов правительства направят 89 млрд рублей. Деньги пойдут на покрытие расходов, связанных с оказанием медицинской помощи.

Ранее главврачи алтайских «ковидников» призвали депутатов поддержать закон о QR-кодах. По их словам, они каждый день сталкиваются со смертями, которых можно было бы избежать. Пациенты госпиталей жалеют, что не поставили прививку раньше. Некоторые горожане понимают важность вакцинации только после потери близких.

ТОЛК

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