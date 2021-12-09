Горняк22: Прокуратура нашла ответственных за «угольный» кризис в Локтевском районе

Уголь. Огонь Фото: pexels.com

На момент начала отопительного сезона МУПы пяти сельсоветов в Локтевском районе не сформировали необходимый по закону объем запасов угля

Власти Локтевского района в Алтайском крае допустили просчеты при организации централизованного теплоснабжения муниципалитета. Об этом сообщила региональная прокуратура по итогам собственной проверки причин «угольного» кризиса в районе.

Ранее местные жители рассказали, что из-за перебоев с поставками угля им нечем топить свои дома – дефицит возник у двух организаций, реализующих топливо населению от поставщика из Казахстана.

Главам пяти сельсоветов и директорам их МУПов прокурор внес представления с требованием устранить нарушения и обеспечить запас топлива для бесперебойного прохождения отопительного сезона.

«Директор МУП «Масальское ТС» по постановлению прокурора района привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей», – добавили здесь.

Правительство Алтайского края направило обращение в Акимат Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан с просьбой ускорить отправку угля по ранее заключенным договорам в целях снабжения населения Локтевского района. Известно также, что власти района ищут новых поставщиков угля.

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