Горняк22: В Алтайском крае за сутки произошло 524 ковидных заражения и 29 смертей

COVID-19. Коронавирус. Фото: pixabay.com

Сейчас 610 пациентов находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из них 251 человек подключен к аппаратам ИВЛ

524 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Всего на 8 декабря с начала пандемии заболели 108 212 человек, в том числе 9 040 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

29 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, все – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 7 413 жителей региона.

Всего в госпиталях региона с подтвержденным коронавирусом сейчас находится 2 981 пациент. Еще у 310 больных обнаружена вирусная пневмония.

2 113 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровела 81 627 пациентов.

Всего в крае развернута 4 601 койка для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 1 310 мест.

На утро 8 декабря в Алтайском крае прививаются 1,074 млн человек.

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