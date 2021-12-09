Горняк22: Евдокимову посмертно присвоят звание почетного гражданина Смоленского района

Могила Евдокимова Фото: канал "Толк"

Инициативу планируют рассмотреть на сессии районного собрания депутатов, которая состоится 17 декабря. До этого времени жители района могут высказать свое мнение по вопросу

В Алтайском крае погибшему 16 лет назад в автокатастрофе губернатору региона Михаилу Евдокимову хотят посмертно присвоить звание почетного гражданина Смоленского района. Об этом сообщает сайт муниципалитета.

«Поступило ходатайство о присвоении звания Евдокимову Михаилу Сергеевичу, заслуженному артисту Российской Федерации, за выдающийся вклад в развитие культуры и личные заслуги перед Смоленским районом (посмертно)», – говорится в сообщении.

От чьего лица получено ходатайство – в публикации не уточняется.

Семья Евдокимова переехала в алтайское село Верх-Обское из Кемеровской области, когда ему был один год. Он окончил местную школу, в зрелые годы проводил здесь много времени.

Евдокимов разбился в ДТП 7 августа 2005 года – он ехал из Верх-Обского в село Полковниково, где ожидались мероприятия по случаю 70-летия космонавта Германа Титова. 6 декабря 2021 года «народному губернатору» должно было исполниться 64 года.

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