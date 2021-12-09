Горняк22: В Барнауле строят снежный городок на перекрытой для проезда площади на Потоке

Снежный городок Фото: barnaul.org

Праздничные городки появятся в каждом из пяти районов города. Их возведение уже полным ходом проходит в краевой столице

В Барнауле на площади перед бывшим ДК Химиков на ул. Титова, 9, идет строительство снежного городка. Для этого с 7 декабря по 21 января здесь перекрыли проезд, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Основным строительным материалом городка станет лед. Из кубов льда мастера возведут стены городка и ворота, также разместят на площадке ледяные скульптуры.

Центральным украшением городка станет искусственная ёлка, которую украсят иллюминацией и игрушками. Также установят светящиеся шары на ледяных постаментах, ледяные конструкции тоже подсветят.

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