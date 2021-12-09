Горняк22: В Алтайском крае резко увеличилось число выздоравливающих от ковида

COVID-19. Коронавирус Фото: pixabay

К декабрю на фоне небольшого замедления заражения коронавирусной инфекцией официальная статистика говорит о резком взлете числа выздоравливающих в регионе

В Алтайском крае за прошедшие сутки резко увеличилось число переболевших коронавирусом людей – до 2 113 при средней цифре в 500 выздоравливающих ежедневно в предыдущие дни. С чем это связано, в оперштабе края не уточняют.

Для сравнения: в начале октября в крае в стуки регистрировали менее 100 вылечившихся от коронавируса при 250 новых заболевших. К 1 ноября количество переболевших достигло в среднем 150 человек, а к началу декабря – примерно 500.

Кроме того, минздрав края планомерно снижает количество коек в ковидных госпиталях – с 4 846 на конец ноября до 4 601 на сегодняшний день.

Также, по официальным данным, снижается в регионе число тяжелобольных – сейчас в реанимациях 610 пациентов, тяжело переносящих COVID-19, в том числе на ИВЛ 251 человек.

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