Горняк22: Московская компания займется правками в генплан Барнаула

Барнаул Фото: pinterest.com

Действующий документ разрабатывал одноименный институт из Питера – к нему возникла масса вопросов и замечаний. Связаны ли две организации, пока не известно

Московская компания «Гипрогор» выиграла конкурс на проведение научно-исследовательской работы по изменениям в генеральный план Барнаула. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на данные ЕИС «Закупки».

Согласно этим сведениям, заказчик заплатит за работу 26 млн рублей.

Подрядчик должен будет, в частности, разработать Правила землепользования и застройки, которые подразумевают комплексное развитие города, создание в нем комфортных для жизни условий и улучшение инвестиционного климата.

В начале августа в Барнауле завершились общественные обсуждения по изменениям в генплан краевой столицы – из свыше 4 тысяч обращений горожан большая часть касалась изменений функциональных зон многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки на зону ИЖС (индивидуальной жилой застройки). В администрации заверили, что острые для многих горожан вопросы рассмотрят при подготовке градостроительной документации в течение 2021−2023 годов.

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