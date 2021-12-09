Горняк22: Гонконгские ученые опубликовали фото омикрон-штамма коронавируса

Штамм "омикрон" Фото: The University of Hong Kong

Исследователям кафедры микробиологии Гонконгского университета удалось выделить омикрон из клинических образцов, что позволит разработать и вакцины против нового штамма

В Гонконге ученые опубликовали фото варианта коронавируса омикрон, сообщает РИА Новости.

Специалисты медицинского факультета сделали микрофотографию клетки почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом COVID-19 и обнародовали изображение при малом и большом увеличении.

По словам исследователей, при малом увеличении видно повреждение клеток с набухшими везикулами. Они содержат маленькие черные вирусные частицы. При большем увеличении можно увидеть агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на поверхности.

Ранее Роспотребнадзор в своих соцсетях выложил фото дельта-штамма коронавируса. Вирус вырастили на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Фото сделали с помощью камеры электронного микроскопа.

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