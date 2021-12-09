Горняк22: В России разрешили штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя

Медицинские маски Фото: pixabay.com

Такое решение Верховный суд РФ принял по делу продавца продуктового магазина, которого оштрафовали за отсутствие маски на рабочем месте

Верховный суд разрешил выписывать штрафы за несоблюдение масочного режима по записи нарушителя с камер видеонаблюдения, сообщает ТАСС.

«Фотоматериал, на котором видно, что продавец на своем рабочем месте находится без средств индивидуальной защиты органов дыхания, признан достоверным и допустимым доказательством», – отметили в постановлении.

По решению высшего судебного органа, для наложения штрафа не требуется экспертиз и специального расследования. Фото с камер видеонаблюдения или других средств записи позволяют объективно рассматривать такие дела.

Кроме того, суд отклонил жалобу продавца московского продуктового магазина, которого оштрафовали за отсутствие маски на 100 тысяч рублей. В своей жалобе он настаивал на проведении экспертизы для установления его личности.

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