Горняк22: 20-градусный мороз ожидается 9 декабря в Алтайском крае

Мороз. Зима. Фото: Анна Меньшикова

Потепление придет в регион к выходным. Тогда же возможны снегопады. Однако уже на следующей неделе вновь ожидается похолодание

9 декабря в Алтайском крае сохранится морозная погода. Дневная температура воздуха составит -14…-19 градусов. Преимущественно без осадков, но утром местами изморозь и туман. На дорогах – сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-7 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в четверг около -17…-19 градусов. Без осадков, утром изморозь. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

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