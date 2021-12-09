ГОРНЯК22 09.12.2021
Общество

Горняк22: Взятка за крик во время схваток: что еще надо знать о коррупции в России и мире

Горняк22
3 часа Ago

Коррупция Фото: pexels.com

9 декабря во всем мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией. «Толк» подготовил несколько интересных, но малоизвестных фактов и цифр

Коррупция в России и мире: факты и цифры

  • По данным Национального антикоррупционного комитета, объем коррупции в России составляет более 300 млрд долларов. За период с января по июль 2021 года уже зафиксировано 24,5 тыс. преступлений.
  • Согласно данным The Village за 2018 год, средний размер взятки в России составил 609 тыс. рублей.
  • В Южной Корее, если сигнал о коррупции среди госслужащих подтвердится, то доносчик может получить премию в размере до 1,7 млн долларов.
  • В 2004 году в Грузии уволили 30 тыс. сотрудников полиции по подозрению в коррупции. Поэтому государство страны установило для стражей порядка новые стеклянные участки.
  • Индия пыталась бороться с коррупцией следующим образом. Граждане этой страны давали взятки банкнотами по ноль рупий, которые очень похожи на дензнаки по 50 рупий.
  • Объем взяток в Мексике достигает 5 млрд долларов. Эту же сумму стране приносит доход от туризма.
  • На Украине, если чиновника осудили за взяточничество, он должен указать сумму незаконно полученного дохода в графе «Взятка» в декларации о доходах.
  • По данным Всемирного банка, ежегодный объем взяток по всему миру составляет более 1 трлн долларов.
  • Акушеры в Зимбабве придумали особенный способ взяток у населения. Они берут с рожениц по пять долларов штрафа за каждый крик во время схваток.

Источник

ТОЛК

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