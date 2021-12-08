Горняк22: Глава одного из представительств «Аэрофлота» покончил с собой в офисе компании

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В записке мужчина обвинил в своей гибели людей, которые якобы планировали с его помощью поделить бюджет «Аэрофлота». В день своей смерти пострадавший должен был лететь на встречу к начальству

В Симферополе 56-летний глава крымского отделения «Аэрофлота» покончил с собой в офисе компании, сообщает Mash.

Известно, что за четыре для до смерти он приказал выключить все камеры в офисе рядом со старым аэропортом. В день трагедии он должен был лететь в командировку в Москву для встречи с начальством.

Последний раз сотрудники видели начальника в 14.30. После этого он закрылся в кабинете и попросил разбудить его через час. Больше он не вышел.

Через два часа работники не смогли до него достучаться, выбили дверь и нашли тело мужчины. В куртке пострадавший оставил записку. В ней он попрощался с семьей. В своей смерти он обвинил двух человек, которые с его помощью хотели разделить бюджет «Аэрофлота».

Ранее стало известно, что женщина погибла при падении из окна ковидного госпиталя. Пенсионерка несколько недель лежала в больнице с коронавирусом. Примерно в пять часов утра она покинула свою палату на третьем этаже – после этого ее тело нашли на улице. Следователи не обнаружили признаков насильственной смерти.

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