Горняк22: В Алтайском крае осудили мать, которая пыталась утопить двухлетнего сына в реке

Суд Фото: pixabay.com

Молодая женщина неоднократно избивала и издевалась над ребенком за непослушание. На суде она не признала свою вину в том, что чуть не погубила сына

22-летняя жительница Крутихинского района получила 8,6 года колонии и ограничение свободы на год за то, что оставила своего двухлетнего сына в реке, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Оказалось, что женщина регулярно избивала ребенка. Таким образом она наказывала его за непослушание.

Кроме того, в один из вечеров в июне 2020 года девушка выпивала в компании знакомых на берегу реки. Ее малолетний сын был вместе с ней и играл с телефоном, который уронил в воду. Тогда она взяла ребенка, вошла с ним в воду и несколько раз опустила его в реку. А потом, оставив в воде, вышла на берег. Однако знакомый женщины достал ребенка из воды, что спасло его жизнь.

В июне 2021 года следователи завершили расследование и передали дело в суд.

ТОЛК