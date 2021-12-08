Горняк22: 18-летнего подростка с оружием задержали у одной из школ

Пистолет. Оружие. Прицел Фото: Pixabay.com

Подростка задержали прямо у входа в школу. При обыске у него обнаружили пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа

В Москве полицейские задержали у школы 18-летнего подростка с пистолетом, сообщает ТАСС.

Известно, что задержанный писал в соцсетях, что планирует нападение на свое бывшее учебное заведение. Он взял с собой пневматический пистолет и перелез через школьный забор. После этого его немедленно задержали.

О готовящемся нападении школьной администрации рассказали ученики десятого класса. По их словам, подросток писал в Сети, что устроит 7 декабря в их школе теракт – из пневматического пистолета будет стрелять в лица школьников. В школу он действительно пришел, где его уже ждали полицейские, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайский подросток, устроивший стрельбу возле школы, рассказал свою версию. По его словам, в школьника он выстрелил случайно и хотел бы извиниться перед ним. Сейчас пострадавший мальчик находится в районной больнице – его жизни ничего не угрожает.

ТОЛК