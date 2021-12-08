Горняк22: В Новосибирске на женщину с коляской рухнула глыба снега с пятого этажа

Скорая помощь Фото: телеканал "Толк"

В Октябрьском районе города снежный ком сорвался с пятого этажа и упал на женщину и коляску с ребенком. После инцидента их доставили в больницу

3 декабря в Новосибирске на мать с двухлетним ребенком упала снежная глыба, сообщает «НГС».

Стало известно, что 25-летняя женщина с ребенком в коляске шла вдоль дома №185 на улице Толстого. С козырька балкона пятого этажа на них рухнула снежная масса. Пострадавших госпитализировали. Предположительно, данных о сотрясении мозга нет.

В пресс-службе регионального МВД рассказали, что проводится проверка.

Ранее в Барнауле лед с крыши дома рухнул на голову ребенку. Инцидент произошел днем 1 декабря на улице Чудненко. Мальчика с травмой головы госпитализировали в больницу. Родители школьника намерены обратиться с иском в суд. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

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