Горняк22: В Алтайском крае осудили водителя Lexus за погибшую в ДТП пассажирку

Скорая помощь Фото: телеканал "Толк"

Пьяный мужчина вместе с женщиной-пассажиром ехали по улице в Рубцовске. Однако водитель не справился с управлением и устроил ДТП

Житель Алтайского края получил три года колонии-поселения за ДТП со смертельным исходом в Рубцовске, сообщает пресс-служба прокуратуры края. Также на протяжении трех лет он не может заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В апреле 2021 года пьяный водитель двигался по городу на скорости не менее 100 км/ч. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на «встречку», затем на обочину, врезался в остановку и по инерции въехал во двор частного дома, где стоял автомобиль, который он протаранил. В результате аварии погибла женщина, которая находилась в машине осужденного.

Напомним, утром 11 апреля в Рубцовске произошло серьезное ДТП с участием автомобиля Lexus. В результате аварии погибла 31-летняя девушка.

32-летний водитель врезался в остановку, забор жилого дома, а также на стоящий на территории участка автомобиль ВАЗ-2106, после чего Lexus отбросило на дом.

В результате ДТП скончалась пассажирка внедорожника.

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