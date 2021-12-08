Горняк22: Мужчина открыл стрельбу в московском МФЦ из-за маски
Пистолет Фото: pixabay.com
По словам очевидцев, стрелявший мужчина находился в неадекватном состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело
Мужчина открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщает «Известия». В результате случившегося погибли сотрудница и охранник учреждения. Еще четверо пострадали.
Позже стрелок был задержан. Им оказался 45-летний Сергей Глазов.
По предварительной информации, мужчина начал стрелять после конфликта из-за маски. Он выстрелил из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами.
Стрелка обезвредил сотрудник ФМС.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске пассажир выстрелил в ногу и руку водителя такси.