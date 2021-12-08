Горняк22: Более 90 тысяч детей уже привили в Алтайском крае от гриппа

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

В Алтайском крае достаточно вакцины от гриппа для детей, утверждают в алтайском парламенте. Поликлиники активно ведут прививочную кампанию

В Алтайском крае от гриппа привили уже 93 250 детей, сообщил Владимир Лещенко, председатель комитета по здравоохранению Алтайского заксобрания, 7 декабря во время интернет-конференции.

Он рассказал, что с середины ноября прививочная кампания от гриппа среди детей вошла в активную фазу. «Затяжная осень позволила установить сроки вакцинации до 15 декабря. Детские поликлиники активно занимаются данным вопросом, вакцины в крае достаточно», – сообщил Лещенко.

Депутат добавил, что для вакцинации достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства. В случае отказа попросил сообщать данные в парламентский комитет по здравоохранению.

Добавим, что традиционно ученикам предлагают делать прививки организованно в школах.

Также Лещенко заявил, что надеется, что после ввода в оборот вакцины от ковида для подростков ее сделают обязательной, так как это максимально обезопасит детей.

На начало декабря в крае грипп диагностировали у трех тысяч человек.

Ранее «Толк» сообщал, как совместить вакцинацию от гриппа и ковида.

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