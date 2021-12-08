Горняк22: С 22 декабря в Барнауле ограничат стоянку на участке одной из улиц
Знак. Парковка. Стоянка Фото: pexels.com
В конце декабря автомобилям ограничат стоянку и остановку на улице Анатолия в районе дома на улице Интернациональной, 57а
С 22 декабря в Барнауле ограничат остановку и стоянку на еще одном участке дороги, сообщает пресс-служба мэрии города.
Соответствующие знаки установят на улице Анатолия около строения по адресу: улица Интернациональная, 57а.
В профильном комитете городской администрации рассказали, что знаки установят для безопасности дорожного движения. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее «Толк» сообщал, что 7 и 8 декабря в Алтайском крае перекроют часть Чуйского тракта. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что это связано с плановым движением военных колонн. Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к временному затруднению дорожной обстановки.