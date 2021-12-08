Горняк22: С 22 декабря в Барнауле ограничат стоянку на участке одной из улиц

Знак. Парковка. Стоянка Фото: pexels.com

В конце декабря автомобилям ограничат стоянку и остановку на улице Анатолия в районе дома на улице Интернациональной, 57а

С 22 декабря в Барнауле ограничат остановку и стоянку на еще одном участке дороги, сообщает пресс-служба мэрии города.

Соответствующие знаки установят на улице Анатолия около строения по адресу: улица Интернациональная, 57а.

В профильном комитете городской администрации рассказали, что знаки установят для безопасности дорожного движения. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Толк» сообщал, что 7 и 8 декабря в Алтайском крае перекроют часть Чуйского тракта. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что это связано с плановым движением военных колонн. Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к временному затруднению дорожной обстановки.

ТОЛК