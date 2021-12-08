Горняк22: 519 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

COVID-19 Фото: телеканал "Толк"

Всего на новую коронавирусную инфекцию в Алтайском крае обследовали 2,66 млн человек. В среднем ежедневно тестируют около 7-10 тысяч человек

519 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее число заболевших достигло 107 688 человек, среди которых 8 979 – это дети до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.

Ковидная статистика на 7 декабря

29 больных умерли в Алтайском крае за эти сутки, 27 скончались непосредственно от инфекции. Всего 7 384 летальных случая зафиксировали в крае с начала пандемии.

612 тяжелобольных коронавирусом сейчас лежат в ковидных госпиталях края, из них 253 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

838 жителей региона выздоровели за сутки. За весь период пандемии в крае переболели инфекцией 79 514 жителей региона.

Сейчас в ковидных госпиталях края на лечении находятся 3 015 пациентов.

4 621 койка развернута в Алтайском крае. Резервных – 1 300.

Вакцинация в Алтайском крае

В регион поступило 1,34 млн комплектов вакцины.

Сейчас прививается 1,069 млн человек.

897,6 тыс. жителей края полностью привиты от ковида.

48,8 тыс. человек уже прошли ревакцинацию.

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